كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، مساء أمس الخميس، عن اختيار الأرجنتيني فاكوندو تيشو لإدارة مواجهة المغرب والبرتغال في كأس العالم 2022.

ويُشار إلى أن منتخب المغرب يستعد لمواجهة نظيره البرتغالي، مساء السبت المقبل، في إطار منافسات دور الـ 8 بكأس العالم قطر 2022.

وتأهل منتخب المغرب بعدما حقق فوزًا عظيمًا أمام إسبانيا وحسم تأهله إلى ربع نهائي المونديال في اللقاء الذي شهد تألق ياسين بونو حارس أسود الأطلسي في ركلات الترجيح، بينما صعد البرتغال إلى نفس الدور بعد الفوز على سويسرا بنتيجة 6-1.