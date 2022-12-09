تحدث الإعلامي الرياضي عبد الكريم الحمد عن صفقة علي البليهي منتقدا وصف المشهد العام وما يتم تداوله بشأن الصفقة قائلاً ” وكأن مستقبل الهلال واقف على صفقة البليهي”.

وقال الحمد : استغرب وصف المشهد وتصويره عبر مواقع التواصل الاجتماعي والصحف والقنوات وكأن على البليهي هو الهلال ومستقبل النادي متوقف عليه”.

وأضاف” الهلال لا يقف على لاعب ولا يقف على اسم. في عام ١٩٩٠ اعتزل أسطورة وصخرة الهلال صالح النعيمة وهو في عز وقمة عطاءه للنادي وبعد اعتزاله في نفس العام حقق الهلال أبطال الدوري “.