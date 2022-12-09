كشفت شركة المدفوعات السعودية (Saudi Payments)، عن توفر وظيفة تقنية شاغرة لحملة البكالوريوس.

وأوضحت الشركة أن المسمى الوظيفي المتوفر هو :

– عالم البيانات (Data Scientist).

وأفادت بأن المؤهلات المطلوبة هي:

– درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال أو المالية أو علوم الحاسب أو الإحصاء أو أي مجال ذي صلة.

– خبرة 0 إلى 3 سنوات ذات الصلة في علم البيانات.

– يفضل الشهادات ذات الصلة بعلوم البيانات أو تحليلات البيانات، وغيرهم.

وأشارت الشركة إلى أن التقديم متاح الآن وللاطلاع على المهام الوظيفية وبقية الشروط عبر موقعها الرسمي.