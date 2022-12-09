كشفت شركة المدفوعات السعودية (Saudi Payments)، عن توفر وظيفة تقنية شاغرة لحملة البكالوريوس.
وأوضحت الشركة أن المسمى الوظيفي المتوفر هو :
– عالم البيانات (Data Scientist).
وأفادت بأن المؤهلات المطلوبة هي:
– درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال أو المالية أو علوم الحاسب أو الإحصاء أو أي مجال ذي صلة.
– خبرة 0 إلى 3 سنوات ذات الصلة في علم البيانات.
– يفضل الشهادات ذات الصلة بعلوم البيانات أو تحليلات البيانات، وغيرهم.
وأشارت الشركة إلى أن التقديم متاح الآن وللاطلاع على المهام الوظيفية وبقية الشروط عبر موقعها الرسمي.
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