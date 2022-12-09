تشهد ساحات الحرم اليوم زحامًا عظيمًا وأعدادًا كبيرةً من المعتمرين والزوار وسط سكينةٍ رحمانية إلهية ترفرف فوق رؤوس ضيوف الرحمن.

ووثق مقطع فيديو مظهرًا رائعًا لأفواج عظيمة منتظمة من المعتمرين وهم في صحن الطواف بحركة انسيابية.

وأظهر المقطع المعتمرون وهم يؤدون أداء مناسك العمرة بيسر في جو روحاني جميل، وسكينة تملأ القلوب، طالبين المثوبة من الله عز وچل، في مشهد مُهيب تدمع له الأعين.