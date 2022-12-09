تعد سيارة مرسيدس AMG GT2 الجديدة أقوى سيارة سباق تنتجها الشركة الألمانية حتى الآن.

وتهدف جي تي 2 إلى توسيع نطاق برنامج سباقات العملاء من مرسيدس ليشمل السائقين الهواة ويظهر طموح الشركة في القيام بدور ريادي في فئة جي تي 2.

وتستمد السيارة قوتها من محرك V8 مزدوج الشاحن التوربيني سعة 4.0 لتر والمستخدم في GT4 وغيرها من سيارات إنتاج AMG.

وتتميز السيارة بقفل تفاضلي ميكانيكي مع ممتص صدمات قابل للضبط، وقضبان مانعة للانحراف وقابلة للتعديل، بالإضافة إلى تطوير قمرة القيادة في GT2 مع مراعاة بيئة العمل للسائق للتأكد من أنها سهلة الاستخدام وبديهية قدر الإمكان لجمهور أقل خبرة.

والجدير بالذكر أنه من المقرر أن يبدأ اختبار GT2 في مجموعة مختارة من الحلقات خلال الأسابيع المقبلة، قبل بدء مبيعات العملاء في بداية موسم رياضة السيارات لعام 2023 ، بالشراكة مع فريق سباقات HWA.