أعلنت شركة الأهلي إسناد عبر عن توفر أكثر من ٩٥ وظيفة شاغرة للجنسين وذلك عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف).
وأوضحت المسميات الوظيفية المطلوبة وشروط التقديم :
١- مُستشار مبيعات – التمويل العقاري:
– أماكن العمل (الرياض، الخبر، خميس مشيط، جازان، جدة، الدمام).
– أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.
– شهادة الثانوية العامة فأعلى.
– خبرة سنتين في البنوك كمستشار عقاري أو ما يعادله.
– خبرة ثلاث سنوات في (المكاتب العقارية، شركة تطوير عقارية، برنامج سكني).
2- موظف مبيعات – التمويل التأجيري للسيارات:
– أماكن العمل (ينبع، تبوك، الرياض، القطيف، المدينة المنورة، مكة المكرمة، الخبر، خميس مشيط، الجبيل، جازان، جدة، حائل، الدمام، الطائف، القصيم، الخرج، الأحساء، أبها).
– أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.
– شهادة الثانوية العامة فأعلى.
– خبرة سنة على الأقل في البنوك او شركات التمويل التأجيري او وكالات السيارات كمستشار مبيعات سيارات او ما يعادله.
– خبرة ثلاث سنوات في مجال المبيعات بشكل عام.
3- موظف مبيعات هاتفية:
– أماكن العمل (الرياض، جدة).
– أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.
– شهادة الثانوية العامة فأعلى.
– خبرة سنة على الأقل في البنوك او شركات التمويل كمستشار مبيعات او ما يعادله.
– خبرة سنتين في مجال المبيعات بشكل عام.
– حضور قوي.
– يفضّل من لديه مهارة التخاطب باللغتين العربية والانجليزية.
َوأشارت إلى أن التقديم متاحاً حالياً، وذلك من خلال الموقع.
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