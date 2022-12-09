أوضح الكاتب والباحث السياسي منيف الحربي، كيف يمكن للدول العربية الاستفادة من التجربة الصينية.
وقال “الحربي” خلال لقائه على برنامج “هنا الرياض” المُذاع على قناة الإخبارية:” أن الصين هي قصة نجاح أمريكية”.
وأشار إلى أن اتفاق شانغهاي 1972 ومد الصين بالتكنولوجيا الأمريكية، وفتح الجامعات الأمريكية للطلبة الصينيين هي قصة نجاح أمريكية.
وأضاف:” أن الصين خففت حدة الأيديولوجية لديها، عندما أدركت أن الاقتصاد هو الذي يسوق المرحلة.”
فيديو | كيف يمكن للدول العربية الاستفادة من التجربة الصينية؟
الكاتب والباحث السياسي منيف الحربي يجيب..#هنا_الرياض#الرئيس_الصيني_في_السعودية pic.twitter.com/w863qQzEgI
— هنا الرياض (@herealriyadh) December 8, 2022
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