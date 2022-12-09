َوثقت لقطات مصورة مشاهد صادمة لغرق الشوارع والمركبات في البرتغال بعد أمطار غزيرة وفيضانات شديدة ضربت البلاد.

ووضعت السلطات المحلية العاصمة البرتغالية لشبونة في حالة تأهب قصوى وحثت الناس على البقاء في منازلهم، إذ تسببت الأمطار الغزيرة في مقتل شخصًا واحدًا على الأقل وجرفت السيارات وغمرت العديد من المباني والأنفاق

فيما أشارت هيئة الحماية المدنية في البلاد إلى وقوع أكثر من 400 حادثة ، من الشوارع التي غمرتها المياه ومحطات القطارات وكذلك المستشفيات. واضطرت السلطات إلى إغلاق الطرق والأنفاق.