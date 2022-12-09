وصلت طائرة أمير قطر الشيخ تميم بن حمد إلى مطار الملك خالد الدولي في الرياض صباح اليوم الجمعة؛ لحضور القمتين الخليجية والعربية مع الصين.

وكان في استقباله نائب أمير منطقة الرياض، الأمير محمد بن عبدالرحمن؛ للمشاركة في القمة العربية والخليجية مع الصين والتي تنعقد في مرحلة جديدة، حيث يمر العالم بتطورات عديدة، تستدعي إعادة ترتيب الأوراق والعلاقات الاقتصادية والاستراتيجية

ويُشار إلى أن شي جين بينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية، يجرى زيارةٍ رسمية إلى المملكة في الفترة من 7 إلى 9 ديسمبر 2022م، بدعوةٍ كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود- حفظه الله- وتعزيزاً للعلاقات التاريخية والشراكة الإستراتيجية المتميزة.

والجدير بالذكر أن القمة ستهدف إلى البناء على الحوار السياسي الممتد بين الجانبين، إلى جانب التشاور والتنسيق بشأن سبل تعظيم آفاق التعاون المتبادل على الصعيدين الاقتصادي والتنموي، بالإضافة إلى بحث مساعي الحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.