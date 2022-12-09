يلجأ الكثير بمتابعة أنواع سيارات تويوتا وأسعارها في المملكة، باعتبارها واحدة من أهم العلامات اليابانية في السوق الخليجي، والتي تمتلك قاعدة جماهيرية كبيرة.

وتتضمن سيارات تويوتا في المملكة العديد من الموديلات الشعبية ومنها كورولا، وكامري، تويوتا برادو، تويوتا كورولا كروس وغيرها، وإليك قائمة أنواع سيارات تويوتا وأسعارها في المملكة.

– سيارة تويوتا يارس 2023

تعتبر سيارة تويوتا يارس 2023 والتي تنتمي إلى فئة السيارات السيدان متوسطة الحجم، واحدة من أهم سيارات تويوتا في فئتها، والتي تتمتع بتصميم خارجي أنيق، وتجهيزات داخلية مناسبة فضلاً عن تقديمها أداء جيد يتماشى مع هذه الفئة السعرية.

وتستمد السيارة السيدان قوتها من محرك 4 أسطوانات سعة 1.3 لتر بنزين يولد قوة 97 حصان عند 6,000 دورة في الدقيقة وعزم دوران 122 نيوتن متر.

وتتوفر السيارة في المملكة بالأسعار الآتية:

تويوتا يارس 2023 فئة Y ستاندرد بسعر 62,445 ريال شامل الضريبة

تويوتا يارس 2023 فئة Y بلس نص فل بسعر 68,425 ريال شامل الضريبة

تويوتا يارس 2023 فئةYX فل كامل بسعر 74,405 ريال شامل الضريبة

– سيارة تويوتا كامري 2023

تتميز السيارة بتجهيزات جيدة نذكر منها حصولها على هيكل خارجي أنيق بخطوط جريئة، ومصابيح أمامية تعمل بتقنية الـ LED، مرايا جانبية كهربائية وغيرها.

وتأتي السيارة في المملكة من خلال 5 فئات مختلفة في التجهيزات، وأسعارها لدى وكيلها المحلي عبداللطيف جميل،كالتالي:

سعر سيارة تويوتا كارمري 2023 الفئة الأولى LE STD بسعر – 99,245 ريال شامل الضريبة

سعر سيارة تويوتا كارمري 2023 الفئة الثانية LE بسعر – 102,925 ريال شامل الضريبة

سعر سيارة تويوتا كارمري 2023 الفئة الثالثة HEV LE بسعر – 103,500 ريال شامل الضريبة

سعر سيارة تويوتا كارمري 2023 الفئة الرابعة GLE بسعر – 112,355 ريال شامل الضريبة

سعر سيارة تويوتا كارمري 2023 الفئة الخامسة HEV GLE بسعر – 114,770 ريال شامل الضريبة

– سيارة تويوتا كورولا كروس 2023

تتميز السيارة بحصولها على تصيم خارجي مزج بين اللمسات العصرية، والطابع الرياضي في آن واحد، بالإضافة إلى ذلك حصلت على مصابيح أمامية هالوجين، و كشافات ضباب أمامية جاءت تعمل بتقنية الـ LED في الفئات الأقل.

وتتوفر السيارة بمكيف أمامي أوتوماتيكي، بالإضافة إلى فتحات تكييف خلفية، فيما جاءت جميع نوافذ السيارة كهربائية.

أسعار تويوتا كورولا كروس 2023 في المملكة كالتالي:

سيارة تويوتا كورولا كروس LE هايبرد بسعر 87,170 ريال شامل الضريبة.

سيارة تويوتا كورولا كروس XLE هايبرد بسعر 96,140 ريال شامل الضريبة.

سيارة تويوتا كورولا كروس LTD هايبرد بسعر 109,480 ريال شامل الضريبة.