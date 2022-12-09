أعرب والد التؤام السيامي النيجيري عن شكره وامتنانه لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان و للمملكة على مساعدتهم.

وقال والد التوأم السيامي :” لت أستطيع التعبير عما أشعر به اليوم ولكن كل ما أريد حقا أن اقوله هو إنني ممتن لله على إظهار كل هذا وومتن جدا للملك سلمان وللمملكة لمساعدتهم لي”.

وأضاف عم التوأم السيامي قائلاً ” فقدنا الأمل في التوأم إلى أن جاءنا مركز الملك سلمان للإغاثة وأحيا بنا الأمل والحياة، كنا نعتقد بأن مصير التوأم السيامي هو الوفاة ولكن الله ولكن مركز الملك سلمان للإغاثة جاءنا وأنقذ الموقف “.

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