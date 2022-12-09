الرئيس الصيني يدعو الملك سلمان لزيارة الصين

دعا فخامة رئيس جمهورية الصين شي جين بينج خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لزيارة الصين، تعزيزاً للعلاقات التاريخية والشراكة الاستراتيجية المتميزة للبلدين.

َوقام الرئيس الصيني ، بزيارةٍ رسمية إلى المملكة من الفترة 7 إلى 9 ديسمبر 2022م، يُعقد خلالها قمة (سعودية – صينية) برئاسة خادم الحرمين الشريفين، ورئيس جمهورية الصين الشعبية، ومشاركة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان

وتأتي الزيارة انطلاقاً من العلاقات المتميزة التي تربط دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والدول العربية، مع جمهورية الصين الشعبية؛ ويتضمن برنامج الزيارة حضور رئيس الصين (قمة الرياض الخليجية الصينية للتعاون والتنمية)، و(قمة الرياض العربية الصينية للتعاون والتنمية)، وذلك بمشاركة قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والدول العربية