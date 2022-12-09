أوضح الشيخ سعد الشثري حكم قول ولي المرأة للرجل “اعتبرها امرأتك” مبيناً إن كان يعقد بقولها عقد النكاح.

وقال الشثري :” هذا القول ليس مما ينعقد به عقد النكاح، وذلك لأنها ليست إنشاء عقد كما أن اعتبار الشئ لا يعني أنه حقيقة”

وأضاف ” الأصل في الجمل والكلمات أن يقال عنها كلاماً ولا يقال عنها عبارات وهذا نشأ من بعض الفرق الذين يقولون بأن الألفاظ عبارة عن الألفاظ الذي فيه النفوس ويرون أن الكلام في النفس “.