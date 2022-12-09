ردا على النفي الأميركي بوجود وساطة سعودية – إماراتية في الإفراج عن الأسرى، أكدت مديرة مركز الشرق الأوسط للدراسات إيلينا سوبونينا أنها على إطلاع بجهود الدولتين في الوساطة منذ أشهر.

وقالت سوبونينا:” منذ شهرين تقريبا أكدت أن هناك وساطة مشتركة بين الإمارات والسعودية في المجال الإنساني وخاصة تبادل السجناء البعض كان يشكك في كلامي آنذاك ولكن الآن أنا سعيدة لأن هذا ماحدث وتأكدت تنبؤاتي”.

وأضافت ” السعودية نجحت في وساطات سابقة قام بها ولي العهد لتبادل الأسرى وهي قادرة على التوسط بشأن الحرب في أوكرانيا”.

فيديو | ردا على النفي الأميركي بوجود وساطة سعودية – إماراتية في الإفراج عن الأسرى.. مديرة مركز الشرق الأوسط للدراسات إيلينا سوبونينا: تؤكد أنها على إطلاع بجهود الدولتين في الوساطة منذ أشهر #هنا_الرياض pic.twitter.com/UdX3GRsKVg — هنا الرياض (@herealriyadh) December 8, 2022