وصل ملك البحرين، الملك حمد آل خليفة إلى الرياض، اليوم الجمعة؛ للمشاركة في القمتين العربية والخليجية – الصينية.

وكان في استقباله في مطار الملك خالد الدولي، نائب أمير منطقة الرياض، الأمير محمد بن عبدالرحمن.

ويُشار إلى أن شي جين بينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية، يجرى زيارةٍ رسمية إلى المملكة في الفترة من 7 إلى 9 ديسمبر 2022م، بدعوةٍ كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود- حفظه الله- وتعزيزاً للعلاقات التاريخية والشراكة الإستراتيجية المتميزة.

والجدير بالذكر أن القمة ستهدف إلى البناء على الحوار السياسي الممتد بين الجانبين، إلى جانب التشاور والتنسيق بشأن سبل تعظيم آفاق التعاون المتبادل على الصعيدين الاقتصادي والتنموي، بالإضافة إلى بحث مساعي الحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

فيديو | وصول ملك البحرين إلى الرياض لحضور القمتين الخليجية والعربية مع الصين وفي استقباله نائب أمير الرياض#الإخبارية#الرئيس_الصيني_في_السعودية pic.twitter.com/d5TeEW6gWw — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) December 9, 2022