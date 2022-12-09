كشفت مصادر عن اهتمام نادي فاسكو دا غاما البرازيلي بالتعاقد مع غوستافو كويلار لاعب الهلال، خلال الميركاتو الشتوي القادم.

وأشارت المصادر إلى أن كويلار يناسب ملف اللاعبين الذين تسعى إليهم إدارة النادي البرازيلي في 2023.

وأبانت تقارير سابقة بأن كويلار، الذي ينتهي عقده مع الهلال في 2024، دخل دائرة اهتمام غريميو البرازيلي، وفالنسيا الإسباني، فضلاً عن غالطة سراي التركي خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

وأعلن نادي الهلال ، رسميا، تمديد عقد لاعب وسط الفريق الكولومبي، لمدة موسم إضافي حتى 2024.