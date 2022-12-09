استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، قادة دول مجلس التعاون الخليجي في مقر انعقاد القمة الخليجية الصينية في الرياض .

وعقب الاستقبال التقط سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وقادة دول الخليج والوفود المشاركة في القمة الخليجية والعربية – الصينية، صورًا تذكارية؛ وذلك قبل انعقاد اجتماع الدورة الثالثة والأربعين للمجلس الأعلى.

الجدير بالذكر أن القمة ستهدف إلى البناء على الحوار السياسي الممتد بين الجانبين، إلى جانب التشاور والتنسيق بشأن سبل تعظيم آفاق التعاون المتبادل على الصعيدين الاقتصادي والتنموي، بالإضافة إلى بحث مساعي الحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.