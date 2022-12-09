ألقت شرطة منطقة القصيم بالتنسيق مع شرطة منطقة الرياض وشرطة منطقة حائل القبض على مواطن لسرقته لوحات مركبة واستخدامها على مركبته، والسير بها باتجاه معاكس بتهور وسرعة عالية، معرضًا سلامة مستخدمي الطريق للخطر، وتوثيق ذلك ونشره في مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكدت الشرطة أنه جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة.