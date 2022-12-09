وصل أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد، والوفد المرافق له، الرياض للمشاركة في القمة الخليجية الصينية.

وكان في استقبال أمير قطر الشيخ تميم بن حمد؛ ولي العهد الأمير محمد بن ، حيث تبادلا عناقا أخويا يعبر عن عمق العلاقة الأخوية.

و انطلقت اليوم الجمعة ، أعمال القمة الخليجية الصينية للتعاون والتنمية الـ 43 لمجلس التعاون الخليجي، والتي يشارك فيها قادة وزعماء دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والرئيس الصيني شي جين بينج.