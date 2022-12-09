قامت سيدة مصرية بعرض كبدها ورحمها للبيع، لافتة إلى تراكم الديون عليها، والتي كانت سببًا لعرض كبدها أو جزءًا منه للبيع من خلال خضوعها لعملية جراحية.

وأفادت السيدة بأنها تعيش في بيت غير آدمي، حيث تزوجت وهي في الحادية عشرة من عمرها، لزوجها الذي يكبرها بـ 20 عاما، مُشيرة إلى أنها كان لديها 5 أشقاء رجال توفاهم الله، ولم يتبق سواها مع أخواتها الفتيات الأربع.

وقالت داليا عبر مقطع فيديو :” لو حد عايز الكبد أو المبايض أو الرحم هبيعه، أبيع جسمي إن شا الله أموت بعدها، بس المهم أسدد ديوني، بنتي مكتوب كتابها ومش عارفة أجهزها ولا جابت أي حاجة، لدرجة إني فكرت في الانتحار وأنهي حياتي.”

وأضافت:”أن أشقائها الخمس يعانون من مرض تكيّس الكلى، حيث كان هذا إرثهن الوحيد من والدتهن، مؤكدة أنهن جميعًا لا يملكون تكلفة علاج المرض الذي يصل بهن في مرحلة تالية إلى الغسيل الكلوي. ”

وتابعت:” أنها بسبب نجلها محمد وإصابتها كذلك بضغط شديد على المخ اضطرت إلى الخضوع لعملية جراحية فورية، وكذلك عمل جلسات بزل نخاع، فتدينت أموالا طائلة بمقابل الربا، وكُتبت عليها إيصالات أمانة، وهي معرضة للحبس في أي لحظة، حيث أصبحت مُدانة 450 ألف جنيه.”