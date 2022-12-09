أكد صاحب السمو الملكي، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الجمعة، أن القمة الخليجية الصينية تؤسس لمرحلة تاريخية جديدة في التعاون الخليجي الصيني، معبرًا عن تطلع المملكة للتعاون مع الصين في مختلف المجالات ونقلها لآفاق أرحب.

وقال ولي العهد في كلمته الافتتاحية للقمة الخليجية – الصينية في الرياض، التي أُقيمت بحضور الرئيس الصيني :” نجتمع في ظل تحديات وظروف استثنائية تحتم علينا التعاون”.

وأشار إلى أن القمة تعكس الرغبة المشتركة في تعزيز التعاون الخليجي الصيني، مشيدًا بقصة نجاح بكين.

وأضاف :” بحثنا إنشاء منطقة تجارة حرة خليجية صينية، ونستكشف الآن فرص التعاون مع الصين في مجالات الأمن الغذائي وسلاسل الإمداد”.

ومن جانبه، أكد الأمير محمد بن سلمان على الاتفاق مع الصين على ضرورة مواجهة التحديات المشتركة التي تواجه الإنسانية، لافتًا إن دول مجلس التعاون الخليجي تؤكد على استمرار دورها كمصدر موثوق للطاقة؛ وذلك لتلبية احتياجات العالم والصين.