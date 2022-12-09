أعرب الرئيس الصيني شي جين بينج عن خالص شكره للمملكة لما بذلته من جهود لاستضافة القمة الخليجية الصينية.
وقال الرئيس الصيني خلال كلمته :” يسعدني التواجد معكم تحت سقف واحد لبحث سبل تطوير العلاقات الصينية الخليجية”.
وأضاف قائلاً ” العلاقات “الصينية – الخليجية” تقوم على الثقة المتبادلة العميقة بين الجانبين إذ أن الصين ودول مجلس التعاون الخليجي تتبادل دوما الدعم والسيادة والاستقلال وتحترم الطرق التنمية لبعضهم البعض “.
فيديو | الرئيس الصيني: العلاقات "الصينية – الخليجية" تقوم على الثقة المتبادلة #الإخبارية#القمة_الخليجية_الصينية#الرئيس_الصيني_في_السعودية pic.twitter.com/gcwLqabA20
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) December 9, 2022
فيديو | الرئيس الصيني: نشكر المملكة على جهودها في استضافة #القمة_الخليجية_الصينية#الإخبارية#الرئيس_الصيني_في_السعودية pic.twitter.com/YJlGYNr2GL
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) December 9, 2022
التعليقات
اترك تعليقاً