أعرب الرئيس الصيني شي جين بينج عن خالص شكره للمملكة لما بذلته من جهود لاستضافة القمة الخليجية الصينية.

وقال الرئيس الصيني خلال كلمته :” يسعدني التواجد معكم تحت سقف واحد لبحث سبل تطوير العلاقات الصينية الخليجية”.

وأضاف قائلاً ” العلاقات “الصينية – الخليجية” تقوم على الثقة المتبادلة العميقة بين الجانبين إذ أن الصين ودول مجلس التعاون الخليجي تتبادل دوما الدعم والسيادة والاستقلال وتحترم الطرق التنمية لبعضهم البعض “.