قامت دولة كوريا الشمالية، ببث مباراة كرة قدم لمنتخب “غريمتها” كوريا الجنوبية، وذلك ضمن منافسات كأس العالم 2022 في قطر.

ولم يسبق لكوريا الشمالية أن بثت مباراة لمنتخب كوريا الجنوبية، في البلاد، حتى هذه اللحظة التاريخية، التي تحققت هذا الأسبوع، وفقا لصحيفة “ديلي ميل”.

وقرر التلفزيون الرسمي لكوريا الشمالية، عرض مباراة كوريا الجنوبية والبرازيل، بدور الـ16 من مونديال 2022، بعد يومين من إقامتها والتي انتهت بهزيمة ساحقة لكوريا الجنوبية، بنتيجة 1-4، ومعها ودعت المونديال.

من جانبه قال مارتين ويليامز، الباحث في مركز ستيمسون إن بث كوريا الشمالية لهذه المباراة تحديدا “ليس مصادفة”، وإن الأمر سببه “التشفي بكوريا الجنوبية”، وهو أمر “تافه ومتكرر هناك”.