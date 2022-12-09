أكد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، إن القمة العربية الصينية تهدف لرفع التعاون المشترك بين الصين والدول العربية.

ونقل تحيات خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز وتمنياته بنجاح القمة، مضيفا أن الدول العربية تنظر ببالغ الاهتمام بما حققته الصين من نمو وتقدم تقني جعلها رائدة عالمية.

وأكد أن القمة العربية الصينية تؤسس لمرحلة جديدة للارتقاء بدولنا وتعزيز الشراكة في المجالات ذات الاهتمام المشتركة، مشددا على تعزيز التعاون في المجالات التجارية والاستثمارية والمالية بين الدول العربية والصين.

ولفت إلى أن المملكة تثمن تعاونها وشراكاتها مع الدول العربية والصين في إطار مبادرة الشرق الأوسط الأخضر، وكذلك مبادرات الصين ومنها مبادرات أصدقاء التنمية العالمية التي تتوافق مع أولويات المملكة في تعزيز الأمن الغذائي وتحقيق الاستدامة.

وأكد أن المملكة تدعم الجهود الرامية لمعالجة القضايا الأقليمية وإيجاد حل دائم وعادل للقضية الفلسطينية، والأزمة اليمنية والأزمة السورية والليبية.