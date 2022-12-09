التقط صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء،اليوم، صورة تذكارية مع الرئيس الصيني شي جين بينغ، وقادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون المشاركة في القمة العربية الصينية.

وكان ولي العهد قد أكد أن القمة العربية الصينية تهدف لرفع التعاون المشترك بين الصين والدول العربية، مؤكدا أن القمة العربية الصينية تؤسس لمرحلة جديدة للارتقاء بدولنا وتعزيز الشراكة في المجالات ذات الاهتمام المشتركة.

وشدد على تعزيز التعاون في المجالات التجارية والاستثمارية والمالية بين الدول العربية والصين.