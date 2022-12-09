كشفت مصادر أن الاتحاد الدولي لكرة القدم حدد الفترة ما بين الأول وحتى الثاني عشر من شهر فبراير المقبل موعداً لكأس العالم للأندية.

ولم تكشف المصادر عن هوية الدولة المستضيفة للبطولة، وسط توقعات أن دول قطر والإمارات والسعودية هي الأقرب للاستضافة.

وبحسب مصادر في الاتحاد الآسيوي، فإن الدولة المستضيفة غير واضحة المعالم رغم أن وسائل الإعلام الأوروبية قالت إن أبوظبي هي المرشحة، وفقاً لـ”الشرق الأوسط”.

وسيكشف «فيفا» خلال الأيام المقبلة عن اسم الدولة المستضيفة بعد أن يتوصل معها إلى اتفاق رسمي حيال التنظيم.

وسيمثل أوروبا ريال مدريد الإسباني، فيما سيمثل أفريقيا الوداد البيضاوي المغربي، بينما فلامنغو البرازيلي سيكون هو الممثل لأميركا الجنوبية، أما أميركا الشمالية فيمثلها فريق سياتل ساوندرز الأميركي، أما أوقيانوسيا فيمثلها أوكلاند سيتي النيوزيلندي وجميع هذه الأندية فازت بكؤوس قارتها، أما قارة آسيا التي تأخرت في تحديد بطلها بسبب تأجيل مجموعات غرب آسيا إلى فبراير المقبل، فيبدو أن الاتحاد الآسيوي سيرشح الهلال السعودي للمشاركة في البطولة باعتباره بطل نسخة 2021 الآسيوية.