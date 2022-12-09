عدل الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، مواعيد مباريات دور الـ16 وربع النهائي وقبل النهائي في دوري أبطال آسيا 2022 والتي تقام بنظام التجمع، إلى جانب مباراتي الدور النهائي.

وتم تعديل مواعيد مباريات دور الـ16 لمنطقة الغرب إلى 19 و 20 فبراير، في حين ستقام مباراتي الدور ربع النهائي يوم 23 فبراير، ومباراة قبل النهائي يوم 26 فبراير.

وستقام مباراة ذهاب الدور النهائى يوم 29 أبريل 2023 على أرض الفريق المتأهل إلى النهائي عن منطقة الغرب، بينما ستجري مباراة الإياب يوم 6 مايو 2023 في سايتاما باليابان.

ومن المقرر أن يتم الإعلان عن مكان إقامة مباريات الأدوار الإقصائية لمنطقة الغرب بنظام التجمع في وقت لاحق.