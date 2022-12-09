شهدت نسخة مونديال كأس العالم 2022 في قطر مفاجآت غير المتوقعة بعد صعود فرق بشكل لافت وهبوط أخرى .

ومن مفاجآت المونديال إقالة مدرب إسبانيا لويس إنريكي على خلفية الخروج على يد المغرب.

كما تم الإعلان عن إنهاء عقد أوليفير بيرهوف مدير المنتخب الألماني بعد الخروج من دور المجموعات بكأس العالم بعد الخسارة أمام اليابان والتعادل أمام إسبانيا والفوز على كوستاريكا.

وشهدت نسخة قطر إعلان مدرب المنتخب البلجيكي روبرتو مارتينيز، عقب تعادلهم سلبًا مع كرواتيا وإقصائهم من الدور الأول.

كما أعلن البرتغالي باولو بينتو الرحيل عن منتخب كوريا الجنوبية، بعد الهزيمة أمام المنتخب البرازيلي برباعية، ضمن منافسات دور الستة عشر.

كما أعلن أوتو أدو المدير الفني لمنتخب غانا استقالته رسميًا من منصبه بعد وداع منافسات بطولة كأس العالم 2022 عقب الخسارة أمام منتخب أوروجواي.

وأيضًا أعلن البرتغالي كارلوس كيروش، المدير الفني لمنتخب إيران، رحيله عن تدريب أسود فارس، بعد توديع منافسات المونديال، والخسارة من نظيره الأمريكي بهدف مقابل لا شيء.

كما أعلن مدرب المكسيك خيراردو مارتينو استقالته، مؤكدًا أنه “المسؤول الرئيسي عن الإحباط والخيبة”، مضيفًا: “هذا مصدر حزن، لكنني أتحمل كل مسؤولية هذا الفشل. ينتهي عقدي مع الصافرة النهائية، ولا يمكن فعل أي شيء آخر”.

وخسرت المكسيك تذكرتها لدور الـ16 أمام بولندا رغم فوزها على السعودية 2/1.