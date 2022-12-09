تعرضت الفنانة المصرية ياسمين صبري لاتهامات بتقليدها لجورجينا رودريغيز صديقة كريستيانو رونالدو بعد آخر ظهور لها في حفل ختام مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي.

واعتمدت ياسمين صبري على تصميم فستان حمل توقيع نيكولا جبران جعلها تبدو كالأميرات وزينت النجمة المصرية إطلالتها بمجوهرات بسيطة زادت من جمال إطلالتها.

اعتبر البعض أن إطلالة ياسمين صبري حولتها لنسخة من جورجينا رودريغيز خاصة وأنها تعتمد الفترة الأخيرة تسريحة الشعر المرفوع التي تجعلها قريبة في الملامح من صديقة نجم كرة القدم البرتغالي.