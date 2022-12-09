تحدث مدرب منتخب إنجلترا، غاريث ساوثغيت، عن المواجهة المرتقبة بين فريقه ونظيره الفرنسي ضمن منافسات كأس العالم 2022 المقام حاليا في قطر.

وأكد أنه وجه فريقه بأن يكون الطرف المبادر هجوميًا في المباراة التي سيخوضوها غدا أمام فرنسا، مضيفا أنه ألمح إلى أنه ينوي إجبار فرنسا على القلق أكثر بشأن كيفية إيقاف أسلوبهم الهجومي في المباراة.

وأبدى ثقته في لاعبي المنتخب، مضيفا أن منتخبهم تغلبوا على بعض الفرق الكبيرة، منوها بأن فريقه وصل إلى مباراة نهائية للمرة الأولى منذ 55 عامًا. كما وصلوا لنصف النهائي من قبل.