وجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تحذير من تداعيات وضع سقف على سعر برميل النفط، وقال إن ضع سقف لأسعار النفط سيؤدي إلى نقص الاستثمار في الصناعة و ارتفاع كارثي في ​​الأسعار.

وأوضح الرئيس الروسي، في مؤتمر صحفي عقد في ختام اجتماع قادة دول الاتحاد الاقتصادي الأوراسي إن “صناعة النفط ليست مستثمرة بالكامل على أي حال وإذا استمعنا إلى المستهلك فقط فسيتم خفض الاستثمارات إلى الصفر كل هذا سيؤدي في مرحلة ما إلى ارتفاع كارثي في ​​الأسعار وانهيار الطاقة العالمية. هذا اقتراح غبي وغير محسوب”.

وأكد بوتين أن روسيا لن تبيع النفط إلى الدول غير الصديقة التي تضع سقفا سعريا، مبينا أن موسكو لن تتعرض لخسائر تحت أي ظرف من الظروف بعد تطبيق سقف لأسعار النفط.

وأضاف إن أسعار الغاز في أوروبا وصلت إلى مستويات قياسية بينما تبيع روسيا الغاز لبعض شركائها بمستويات أرخص بنحو 10 مرات، مشيرا إلى إنه لا توجد تناقضات بشأن إنشاء سوق واحدة للغاز في دول الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، الذي يضم روسيا وبيلاروس وأرمينيا وكازاخستان وقيرغيزستان.

وأشار الرئيس الروسي إلى أنه يتعين على الاتحاد الاقتصادي الأوراسي في العامين المقبلين إنشاء سوق غاز واحدة ووضع خطة عمل.