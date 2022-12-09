قال وزير الخارجية، صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان، إن موقع المملكة الاستراتيجي يتيح للصين بناء الجسور، كما تعد الصين أهم سوق بالنسبة للمملكة.

وأضاف، خلال كلمته في المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم عقب اختتام القمة العربية الصينية، أن التعاون مع الصين من شأنه أن يعالج الكثير من التحديات، لافتا إلى أن الصين تشكل الشريك التجاري الأول لدول الخليج.

وأكد أن المملكة حرصت على عقد القمم لأهمية تعزيز العلاقات وتنمية الشراكات مع الدول المؤثرة كجمهورية الصين، متعهدا بمواصلة عملية التكامل الاقتصادي والتنموي مع الصين.