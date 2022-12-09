أشاد المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف بالدور الذي لعبته المملكة والإمارات في تبادل السجناء بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية.

جاء ذلك في تصريح لبيسكوف على القناة الأولى الروسية اليوم الجمعة، حيث قال: “نقدر تقديرا رفيعا لدور كل من الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، اللتين تحاولان تقليديا تقديم مساهمة كبيرة في مثل هذه العمليات”.

وكانت المملكة والإمارات قد أصدرتا بيانا يوم أمس الخميس بشأن نجاح الوساطة التي قادها الشيخ محمد بن زايد رئيس دولة الإمارات وولي العهد الأمير محمد بن سلمان للإفراج وتبادل مسجونين بين الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا.