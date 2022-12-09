منع رجال الأمن نجم التنس روجر فيدرر من دخول ملعب ويمبلدون في إنجلترا بسبب عدم التعرف إليه، وذلك بعد ثلاثة أشهر من اعتزاله.

وقال فيرر لبرنامج التلفزيون الأمريكي “ذا ديلي شو”، “لم أرغب في إخبار ويمبلدون أنني ربما سأكون هناك، وتوجهت بالسيارة نحو البوابة، وسألت سيدة الأمن ..مرحبا، كنت أتساءل فقط كيف يمكنني الدخول إلى ويمبلدون؟ أين الباب؟ أين البوابة؟.. فردت هل لديك بطاقة عضوية؟”، بحسب صحيفة “تايمز” البريطانية.

وتفاجأ فيدرر من ردة فعلها فأوضح “كان رد فعلي مثل آه، هناك واحدة ربما تكون في المنزل في مكان ما. وأنا أسافر لتوي لذا لم يكن لدي أي فكرة”.

وقال فيدرر، إنه أوضح لسيدة الأمن أنه لا يحمل بطاقة عضويته، وطلب منها أن توجهه نحو المكان الذي يمكنه فيه دخول نادي عموم إنجلترا (ويمبلدون).

ويتابع فيدرر نقلا عنها “نعم، لكن عليك أن تكون عضوا”.

وتابع “نظرت إليها للمرة الأخيرة وأنا في حالة ذعر الآن. وأنا آسف للغاية ولم أصدق – ما زلت لا أصدق أنني أقول ذلك لأنني ما زلت أشعر بالسوء حيال ذلك”.

وتمكن فيدرر في النهاية في الدخول من الجانب الآخر لنادي عموم إنجلترا بفضل أحد المارة الذين أوضحوا هويته لرجال الأمن.