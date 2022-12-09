أقدم شاب ثلاثيني اليوم الجمعة على ذبح والدته، داخل منزلهما في محافظة الشرقية بمصر ولاذ بالفرار عقب ارتكاب الجريمة.

تفصيلا، لقيت ربة منزل تبلغ من العمر 70 عامًا، جثة هامدة، مصابة بجرح ذبحي، وهرب عقب تنفيذ الجريمة، وجرى إخطار الأجهزة الأمنية بالواقعة.

وتبين من التحريات الأولية، أن المتهم بتنفيذ الجريمة، ابن المجني عليها، ويبلغ من العمر 30 عامًا، وأنه أنهى حياة والدته ذبحًا، و أن المتهم يعاني من مشاكل نفسية، كما كشفت التحريات الأولية أن المتهم له ملف طبي في أحد مستشفيات الأمراض النفسية.