أعلن برنامج العمل عن بُعد التابع لوزارة العمل والتنمية الإجتماعية عن توفر وظائف شاغرة للجنسين.
وأوضح برنامج العمل عن بعد أن الوظائف الشاغرة المتوفرة هي :-
– مساعد إداري.
– مندوب مبيعات.
– مندوب مشتريات.
– مدير تسويق.
– سائق سيارة.
– أخصائي تسويق.
– أخصائي صحة وسلامة مهنية.
– مهندس الصحة والسلامة والبيئة.
– ممثل توظيف.
– كاتب بيانات العملاء.
– مستشار قانوني.
– كاتب موارد بشرية.
– مدير عمليات موارد بشرية.
– أخصائي إداري.
– أمين مخزن.
– محاسب عام.
– جامع بيانات.
– أخصائي تجارة إلكترونية.
– موظف استقبال.
وأشار البرنامج إلى أن التقديم متاح عبر موقع برنامج العمل عن بعد، وذلك عن طريق هذا الرابط هنا
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