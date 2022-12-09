أعلن برنامج العمل عن بُعد التابع لوزارة العمل والتنمية الإجتماعية عن توفر وظائف شاغرة للجنسين.

وأوضح برنامج العمل عن بعد أن الوظائف الشاغرة المتوفرة هي :-

– مساعد إداري.

– مندوب مبيعات.

– مندوب مشتريات.

– مدير تسويق.

– سائق سيارة.

– أخصائي تسويق.

– أخصائي صحة وسلامة مهنية.

– مهندس الصحة والسلامة والبيئة.

– ممثل توظيف.

– كاتب بيانات العملاء.

– مستشار قانوني.

– كاتب موارد بشرية.

– مدير عمليات موارد بشرية.

– أخصائي إداري.

– أمين مخزن.

– محاسب عام.

– جامع بيانات.

– أخصائي تجارة إلكترونية.

– موظف استقبال.

وأشار البرنامج إلى أن التقديم متاح عبر موقع برنامج العمل عن بعد، وذلك عن طريق هذا الرابط هنا