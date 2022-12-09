التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء فخامة رئيس جمهورية مصر العربية عبدالفتاح السيسي، وذلك على هامش انعقاد قمة الرياض العربية الصينية للتعاون والتنمية.

وجرى استعراض العلاقات الثنائية الاستراتيجية بين البلدين الشقيقين والسبل الكفيلة بتطويرها، في مختلف المجالات.

ويتواجد الرئيس السيسي للمشاركة في قمة الرياض العربية الصينية برئاسة المملكة.