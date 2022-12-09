قال ديدييه ديشان، مدرب منتخب فرنسا الأول لكرة القدم، أن فريقه لا يعتمد بشكل مفرط على نجمه الشاب كيليان مبابي.

وأوضح ديشان في مؤتمر صحفي، اليوم الجمعة: “أنا على يقين من أن منتخب إنجلترا سيكون مستعدًا لمواجهة كيليان كما فعل خصومنا السابقون، لكنه في وضع يسمح له بإحداث الفارق”.

وأضاف: “لدينا لاعبون آخرون يمكن أن يشكلوا خطورة أيضًا، وهذا يساعدنا على عدم الاعتماد بشكل مفرط على كيليان، لكن كيليان هو كيليان، ولديه تلك القدرة على إحداث الفارق في أي لحظة”.

كان مبابي قد ظهر بشكل لافت للنظر في نهائيات كأس العالم، حيث يتصدر قائمة هدافي المونديال برصيد 5 أهداف، بعد انتهاء منافسات دور الـ16.

وتساوى مبابي مع عدد أهداف الساحر الأرجنتيني ليونيل ميسي، في حين يتفوق بفارق هدف على رصيد أهداف النجم البرتغالي المخضرم كريستيانو رونالدو، الذي أحرز 8 أهداف خلال مشاركته في 5 نسخ بالمونديال.