سادت حالة من الصدمة بين جماهير كرواتيا من سيناريو المباراة التي انتهت بفوز المنتخب الكرواتي بركلات الترجيح.
وأظهرت لقطات فيديو جماهير كرواتيا تكاد لا تصدق التأهل لنصف نهائي كأس العالم بعد مباراة “معقدة” استمرت إلى ركلات الترجيح، وحقق المنتخب الكرواتي مفاجأة من العيار الثقيل، وأصبح أول منتخب يصل لمونديال 2022
يذكر المنتخب الكرواتي تأهل إلى نصف نهائي مونديال قطر، بفوزه على نظيره البرازيلي بركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي لمباراتهما في ربع النهائي بالتعادل بهدف لكل منهما.
جماهير كرواتيا مصدومة من سيناريو المباراة و تكاد لا تصدق التأهل لنصف نهائي #كأس_العالم_FIFA #قطر2022 #BRA #CRO #VemJogarJunto #Vatreni #قنوات_الكاس #Qatar2022 #FIFAWorldCup #CROBRA @HNS_CFF @CBF_Futebol pic.twitter.com/aAW4pnbRfe
— قنوات الكاس (@alkasschannel) December 9, 2022
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