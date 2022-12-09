احتفل لاعبو منتخب كرواتيا بالتأهل إلى نصف نهائي كأس العالم مع أفراد عائلاتهم بعد الفوز على البرازيل بركلات الترجيح 4 / 2.

والتقط اللاعبون وعائلاتهم صورة جماعية مع جماهيرهم في ملعب المدينة التعليمية بقطر.

وتلتقي كرواتيا في نصف النهائي مع الفائز من لقاء هولندا والأرجنتين الذي يقام لاحقا على استاد لوسيل.