احتفل لاعبو منتخب كرواتيا بالتأهل إلى نصف نهائي كأس العالم مع أفراد عائلاتهم بعد الفوز على البرازيل بركلات الترجيح 4 / 2.
والتقط اللاعبون وعائلاتهم صورة جماعية مع جماهيرهم في ملعب المدينة التعليمية بقطر.
وتلتقي كرواتيا في نصف النهائي مع الفائز من لقاء هولندا والأرجنتين الذي يقام لاحقا على استاد لوسيل.
لاعبو منتخب كرواتيا يحتفلون بالتأهل مع أفراد عائلاتهم و يأخذون صورة جماعية مع جماهيرهم #كأس_العالم_FIFA #قطر2022 #BRA #CRO
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— قنوات الكاس (@alkasschannel) December 9, 2022
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