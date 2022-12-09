وزير الخارجية: جهود ولي العهد واضحة في الوساطة بشأن تبادل المسجونين بين أميركا وروسيا

أكد وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان أن جهود سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان واضحة في الوساطة بشأن الإفراج وتبادل مسجونين بين أميركا وروسيا.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي عقب انتهاء القمة العربية الصينية أن وساطة ولي العهد نجحت في وقت سابق في عملية تبادل العشرة أسرى وكان له جهود شخصية في الإفراج عن لاعبة السلة الأمريكية بريتني غرينر. وتابع: أما بخصوص ما يقوله الآخرون لا أستطيع التعليق عليه.

يذكر أن وزارة الخارجية الإماراتية ووزارة الخارجية في المملكة، أعلنت في بيان مشترك، أمس الخميس، عن نجاح الوساطة التي قادها رئيس الدولة في الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان آل سعود، للإفراج وتبادل مسجونين اثنين بين أميركا وروسيا.