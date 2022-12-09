علقت الفنانة نيكول سابا على فوز المنتخب الكرواتي على البرازيل في المباراة التي جمعتهما علي ملعب المدينة التعليمية، ضمن منافسات دور ربع نهائي من بطولة كأس العالم قطر 2022.

وقالت نيكول سابا فى تغريدة لها عبر حسابها علي موقع التواصل الاجتماعي تويتر: “لكلّ اللي شمتوا بالمانيا لما خرجت من المونديال أنا عم بشمت هلّق بخروج ‎البرازيل ‎الدنيا دوّاره”.

يذكر أن المنتخب الكرواتي خطف بطاقة التأهل لدور نصف النهائي بالنسخة الحالية من بطولة كأس العالم بعد الفوز أمام البرازيل بركلات الترجيح بنتيجة 4-2.