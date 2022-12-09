هنأ أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ، ولي العهد الأمير محمد بن سلمان على نجاح قمم الرياض الثلاث التي جمعت العرب مع أصدقائهم الصينيين لتعزيز العلاقات التاريخية بين الجانبين بما يحقق مصلحتهما المشتركة.

وقال أمير قطر:”أشكر أخي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمير محمد بن سلمان على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة”.

وأضاف “وأهنئهم على نجاح قمم الرياض الثلاث التي جمعت العرب مع أصدقائهم الصينيين لتعزيز العلاقات التاريخية بين الجانبين بما يحقق مصلحتهما المشتركة ويدعم الأمن والسلام في منطقتنا والعالم”.