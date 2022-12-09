قضت محكمة رجال الدين الخاصة بإيران على فريدة مرادخاني، ابنة أخت المرشد الإيراني علي خامنئي، بالسجن 15 عاما.

وأعلن محمد حسين أقاسي، محامي مرادخاني في تغريدة، اليوم الجمعة، أن موكلته “حوكمت في محكمة رجال الدين الخاصة.

وأوضح أن هذه المحكمة ليس من اختصاصها النظر في تهم (فريدة مرادخاني)، وحُكم عليها بالسجن 15 عاما” لافتاً إلى أن مرادخاني لم تكن “رجل دين”.

وأضاف المحامي أنه تم قبول استئنافه بتوقيع مرادخاني، وتم تأكيد الحكم بالسجن لمدة ثلاث سنوات.

واعتقلت مرادخاني في 23 نوفمبر الماضي بعد دعوتها من خلال رسالة مسجلة إلى طرد سفراء إيران دعما للاحتجاجات في بلادها.