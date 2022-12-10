أعلنت وكالة أنباء إيرانية، اليوم الجمعة، عن اغتيال إمام مسجد في مدينة خاش التابعة لمحافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرق البلاد.

ونقلت الوكالة بياناً لمجلس الأمن في محافظة سيستان وبلوشستان جاء فيه: “حسب التقارير الأولية، فإن مولوي عبد الواحد ريغي إمام مسجد الإمام الحسين في مدينة خاش استشهد على أيدي مجهولين بعد اختطافه يوم أمس (الخميس)”.

وأضاف البيان: “الشيخ مولوي عبد الواحد ريغي جرى اختطافه من قبل مجهولين مساء الخميس وجرى قتله اليوم الجمعة.. السلطات تقوم بإجراء التحقيق الكامل وسوف تعلن عن التفاصيل في وقت لاحق”.