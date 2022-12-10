وقعت وزارتا التعليم في المملكة وجمهورية الصين الشعبية، مذكرة تعاون لتعليم اللغة الصينية.

وتتضمن مذكرة التعاون بتوفير معلمين صينيين بحسب الحاجة لتعليم اللغة الصينية في مدارس التعليم العام، و تهيئة معلمين سعوديين وتنمية قدراتهم وتدريبهم على تعلم اللغة الصينية وتعليمها وتعريفهم بثقافتها وفق خطط يتم التوافق عليها.

وتشمل الاتفاقية إقامة دورات تدريبية ونشاطات ثقافية للمعلمين المتخصصين في تعليم اللغة الصينية وآدابها، بالإضافة إلى توطين الاختبار القياسي للغة الصينية في مؤسسات التعليم العالي بالمملكة.

وتهدف الاتفاقية إلى توفير فرص دراسية للطلبة السعوديين الراغبين في استكمال تعلم اللغة الصينية بعد رحلة التعليم العام في مؤسسات التعليم العالي الصينية.