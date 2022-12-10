احتضنت الرياض القمة السعودية الصينية والتي شهدت عدة مباحثات لتعزيز العلاقات بين المملكة والصين.

وأسفرت القمة عن عدة نتائج منها إعلان الجانب الصيني عن اعتماد المملكة كمقصد سياحي في الخارج لمجموعات السياح الصينيين.

كما اتفق الجانبان على تفعيل مذكرات التفاهم الموقعة في عدد من المجالات الثقافية، كما أكدا على أهمية التعاون في المجال السياحى والأنشطة الترويجية بين البلدين.

كما اتفقا على استكشاف ما يزخر به البلدان من مقومات سياحية وتعزيز العمل المشترك في قطاعات السياحة المستدامة بما يعود بالنفع على القطاع السياحي وتنميته.