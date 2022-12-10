في واقعة مثيرة، مارس طبيب نساء وتوليد مصري نشاط مشبوه، حيث أجرى عمليات إجهاض وتخلص من الأجنة بإطعامها إلى الكلاب الضالة أو حرقها .

وكشفت الأجهزة الأمنية عن قيام طبيب أمراض نساء صاحب مركز شهير في كرداسة بعمليات إجهاض بالاشتراك مع 5 آخرين، والتخلص من الأجنة بحرقها وإلقاء بعضها للكلاب.

وتبين أن المركز الطبي يديره اختصاصي نساء وتوليد (45 عاما) بمستشفي في أوسيم وهو صاحب المركز الخاص بقرية كومبرة في كرداسة، وتم القبض على الطبيب، وصيدلانية، وعامل، وممرضة، وعاملة

وعاينت الأجهزة الأمنية المكان وتم العثور أعلى السطح على برميل به آثار حرق بداخله 3 أجنة في حالة تفحم، كما تم ضبط كمية من أقراص “ترامادول”.

وجرى ضبط 3 سيدات مع أزواجهن لولادة قيصرية وحالة أخرى طالبة 18 عاما تحت الإفاقة رفقة والدتها بعد إجراء عملية إجهاض حمل شهرين.