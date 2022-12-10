كشف أستاذ وعالم أبحاث المسرطنات الدكتور فهد الخضيري، عن طريقة تحضير بديل خبز القمح.

وقال فهد الخضيري:”البديل لخبز القمح متوفرة وأفضل منه بكثير صحياً (خليط حبوب من:بعض هذه المكونات

دقيق الكينوا/الدخن/اللوز/الحمص/الجاوا/الحنطه/الذره /الشوفان هذه خبزاتي من الكينوا واللوز فقط في الخلاط”.

وتابع:”ماء/رشه ملح /زيت الزيتون/رشة بذرة الكتان ودقيق الكينوا واللوز”.