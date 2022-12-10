كشف أستاذ وعالم أبحاث المسرطنات الدكتور فهد الخضيري، عن طريقة تحضير بديل خبز القمح.
وقال فهد الخضيري:”البديل لخبز القمح متوفرة وأفضل منه بكثير صحياً (خليط حبوب من:بعض هذه المكونات
دقيق الكينوا/الدخن/اللوز/الحمص/الجاوا/الحنطه/الذره /الشوفان هذه خبزاتي من الكينوا واللوز فقط في الخلاط”.
وتابع:”ماء/رشه ملح /زيت الزيتون/رشة بذرة الكتان ودقيق الكينوا واللوز”.
والبديل لخبز القمح👇🏾متوفره وأفضل منه بكثير صحياً(خليط حبوب من:بعض هذه المكونات
دقيق الكينوا/الدخن/اللوز/الحمص/الجاوا/الحنطه/الذره /الشوفان هذه خبزاتي من الكينوا واللوز
فقط👇في الخلاط
ماء/رشه ملح /زيت الزيتون/رشة بذرة الكتان ودقيق الكينوا واللوز .. pic.twitter.com/sSH1zKmR9h
— أ.د.فهد الخضيري (@DrAlkhodairy) December 9, 2022
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