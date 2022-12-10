أوضح الشيخ الدكتور عبدالكريم الخضير، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء سابقًا، كيف بعدل الزوج بين الزوجات في النهار.

وقال الخضير “القَسْم عِماده الليل، وإذا خصَّص لكل واحدة يومًا كاملًا فليكن البدء فيه من غروب الشمس إلى غروبها، وإذا دخل على إحداهما في النهار فعليه أن يدخل على الثانية، كما كان النبي -عليه الصلاة والسلام- يمرُّ على نسائه، ولا يجوز له أن يدخل على واحدة ويترك الأخرى.

وتابع ” لكن هناك ظروف وأمور وأحوال تختلف من واحدة إلى أخرى، فهذه عندها أطفال، وهذه تحتاج إلى مراجعة مستشفى، وهذه عندها كذا، وهناك أولاد لا يُصلُّون إلا إذا تولَّى إيقاظهم، فمثل هؤلاء يُدخَل من أجلهم، لا من أجلها، إلى غير ذلك من الظروف والأحوال، فهذه الأمور الجانبية تُقدَّر بقدرها، لكن عليه أن يعدل، فإذا جاء إلى هذه في يوم هذه، فيأتي إلى تلك”.

وأضاف “أما الليل فأمره أشد؛ لأنه عِماد القَسْم عند أهل العلم لمن كان عمله بالنهار، والفقهاء يُشدِّدون في هذا، ويقولون: لا يدخل على غير صاحبة النوبة، إلا لضرورة، كأن تكون منزولًا بها، أي: إذا احتُضِرتْ فلا بأس. على كل حال العدل واجب”.